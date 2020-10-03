Fahriye Evcen'in pozları sosyal medyayı salladı! Etiketi unutunca...

Başarılı ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni kareleri ile olay oldu. Evcen'in pozları takipçilerinden beğeni alırken, gömleğinin üzerindeki etiket dikkat çekti.