Fahriye Evcen'in pozları sosyal medyayı salladı! Etiketi unutunca...

Evcen, evinin bahçesinde verdiği yeni pozları Instagram hesabından yayınladı. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarındaki bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Kırmızı kareli bir gömlek giyen Fahriye Evcen'in etiketi çıkarmayı unuttuğu görüldü.
"KIYAFETİ YIKAMADAN MI GİYDİN" Hayranları oyuncuya, "Covid-19 salgını sürerken kıyafeti yıkamadan mı giydin?" şeklinde yorum yaptı. Öte yandan güzel oyuncunun fotoğrafları daha 1 saat olmadan 350 binden fazla beğeni aldı.
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da ablasının kızı Rüya Seçgin ile bir fotoğraf paylaştı. Dakikalar içerisinde 600 binden fazla beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.
Fahriye Evcen'in yeğeni ile olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Fotoğrafın altına 'bütün aile güzel galiba','anladık güzellik sizde irsi','genetik güzellik' yorumları yapıldı.