  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Fahriye Evcen'in pozları sosyal medyayı salladı! Etiketi unutunca...

Fahriye Evcen'in pozları sosyal medyayı salladı! Etiketi unutunca...

Başarılı ve güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni kareleri ile olay oldu. Evcen'in pozları takipçilerinden beğeni alırken, gömleğinin üzerindeki etiket dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2020 Cumartesi 10:46 Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2020 Cumartesi 10:46
Fahriye Evcen'in pozları sosyal medyayı salladı! Etiketi unutunca...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, Instagram hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Fahriye Evcen'in pozları sosyal medyayı salladı! Etiketi unutunca...

Evcen, evinin bahçesinde verdiği yeni pozları Instagram hesabından yayınladı. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarındaki bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Fahriye Evcen'in pozları sosyal medyayı salladı! Etiketi unutunca...

Kırmızı kareli bir gömlek giyen Fahriye Evcen'in etiketi çıkarmayı unuttuğu görüldü.

Fahriye Evcen'in pozları sosyal medyayı salladı! Etiketi unutunca...

"KIYAFETİ YIKAMADAN MI GİYDİN"
Hayranları oyuncuya, "Covid-19 salgını sürerken kıyafeti yıkamadan mı giydin?" şeklinde yorum yaptı. Öte yandan güzel oyuncunun fotoğrafları daha 1 saat olmadan 350 binden fazla beğeni aldı.

Fahriye Evcen'in pozları sosyal medyayı salladı! Etiketi unutunca...

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da ablasının kızı Rüya Seçgin ile bir fotoğraf paylaştı. Dakikalar içerisinde 600 binden fazla beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.

Fahriye Evcen'in pozları sosyal medyayı salladı! Etiketi unutunca...

Fahriye Evcen'in yeğeni ile olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Fotoğrafın altına 'bütün aile güzel galiba','anladık güzellik sizde irsi','genetik güzellik' yorumları yapıldı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 3 Ekim Cumartesi
Günlük burç yorumları - 3 Ekim Cumartesi
  • SON DAKİKA