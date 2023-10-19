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Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Fare ve çıyan karşı karşıya gelirse ne olur? sorusunun yanıtını arayan adam, iki hayvanı aynı teraryuma attı. Sonuç çoğu kişinin beklediğinin aksine gelişti. İşte fare ve çıyanın ölümüne kapışmasında kareler...
Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 13:47Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 13:47
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Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Yer altı dünyasının en tehlikeli avcılarından çıyan ve en küçük memelilerden fare karşı karşıya geldi.