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Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dâhice tuzağı şaşkına çevirdi
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dâhice tuzağı şaşkına çevirdi
Fareler çiftçilerin ve gıda işletmeciliği yapanların korkulu rüyaları. Hızlı üremeleri sebebiyle sayıları birkaç ayda iki, üç katına çıkabiliyor. Hâl böyle olunca tuzak kurarak onları yakalamak elzem hale geliyor. Aynı dertten muzdarip olan adam, yaptığı düzenekle 100'lerce fareyi tek seferde yakaladı. Yaptığı dâhice tuzak büyük beğeni kazandı. İşte 100'lerce fare yakalatan o düzenek...
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:32
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:33
Farelerden bıkan adam yaptığı tuzakla 100 fareyi yakaladı.
Fareler düzeneğin içine girebiliyor fakat dışarı çıkamıyor.
Farelere düzeneğin etrafını cazip hale getirmek isteyen adam, onları en sevdikleri yemleri dökerek kandırıyor.
İşte farelerin dahice tuzakla imtihanı...