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Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dâhice tuzağı şaşkına çevirdi

Fareler çiftçilerin ve gıda işletmeciliği yapanların korkulu rüyaları. Hızlı üremeleri sebebiyle sayıları birkaç ayda iki, üç katına çıkabiliyor. Hâl böyle olunca tuzak kurarak onları yakalamak elzem hale geliyor. Aynı dertten muzdarip olan adam, yaptığı düzenekle 100'lerce fareyi tek seferde yakaladı. Yaptığı dâhice tuzak büyük beğeni kazandı. İşte 100'lerce fare yakalatan o düzenek...

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:32 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





