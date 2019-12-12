Fast food sivilce yapıyor
Son yıllarda gelişen tıbbi bilgiler beslenmenin akne gelişiminde etkili olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle glisemik indeksi yüksek karbonhidratlı gıdalar ve batı tarzı (fast food) yüksek kolesterol, yağ ve kalori ağırlıklı beslenme, akne gelişimine neden oluyor
Giriş Tarihi: 12 Aralık 2019 Perşembe 02:04
Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2019 Perşembe 02:04
Halk arasında ergenlik sivilcesi olarak bilinen 'akne' 12-25 yaş arası bireylerin yüzde 85'ini etkileyen ve ergenlik döneminde en sık görülen deri hastalıklarından biri.
Çoğunlukla genetik faktörlerin neden olduğu bu minik davetsiz misafirler kişinin yaşam kalitesini ciddi ölçüde bozabiliyor.
DEPRESYONA DA SOKUYOR
Öyle ki; Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Sedat Akdeniz "Akne; hastalarda anksiyete, sosyal izolasyon, özgüven eksikliği ve depresyon gibi psikolojik etkiler oluşturabiliyor.
Akneli bireylerde işsizlik oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz.
Akneye çoğunlukla genetik etkenler neden olsa da kişisel ve çevresel faktörler de zemin hazırlayabiliyor.