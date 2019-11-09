Fatih'te ölen kardeşlerin diğer kardeşi konuştu: Babamın cenazesine bile gelmediler

"HİÇBİR ŞEKİLDE YÜZLERİNİ GÖRMEDİK"

Yetişkin kardeşlerin Mersin'de yaşayan kardeşlerinden 2 çocuk annesi Sebile İnan (24), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşlerinin öldüğünü salı günü akşam saatlerinde bir yakınından öğrendiğini söyledi. Ölen Yetişkin kardeşlerin, 3 evlilik yapan babaları Mehmet Reşit Yetişkin'in ilk evliliğinden olan çocukları olduğunu belirten Sebile İnan, "Babamın ikinci eşi de ölünce annemle evlenmiş. Bizim önceleri İstanbul'daki çocuklardan haberimiz yoktu. Babam sürekli İstanbul'a gidip geliyordu. Biz hiçbir şekilde onların yüzünü görmedik, sadece babamın gidip geldiğini hatırlıyorum. Babam 2008 yılında vefat etti, onun cenazesinde bile onları görmedik, gelmediler çünkü. 2017 yılında Nebile ablam, Kamuran abla ile sosyal medya üzerinden iletişime geçmiş. Hiçbir şekilde bizimle görüşmek istemediklerini, bizden onlara kardeş, onlardan da bizlere abi-abla olmayacağını söylemişler. Hiçbir şekilde görüşmek istememişler" dedi.