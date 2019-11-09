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Fatih'te ölen kardeşlerin diğer kardeşi konuştu: Babamın cenazesine bile gelmediler

İstanbul'un Fatih ilçesinde evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin Mersin'de yaşayan üvey kardeşleri Sebile İnan ile Nebile Atış, "Biz de istemeyiz kardeşlerimizin kimsesizler mezarlığına gömülmesini ancak cenazeleri alacak imkanımız yok, büyüklerimizin adım atmasını bekliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2019 Cumartesi 09:38 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2019 Cumartesi 09:39
Fatih'te ölen kardeşlerin diğer kardeşi konuştu: Babamın cenazesine bile gelmediler
İstanbul'un Fatih ilçesinde evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin Mersin'de yaşayan üvey kardeşleri Sebile İnan ile Nebile Atış, "Biz de istemeyiz kardeşlerimizin kimsesizler mezarlığına gömülmesini ancak cenazeleri alacak imkanımız yok" dedi
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Fatih'te ölen kardeşlerin diğer kardeşi konuştu: Babamın cenazesine bile gelmediler
İstanbul'un Fatih ilçesinde 15 yıldır yaşadıkları evde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin içtikleri siyanürden öldükleri açıklanırken, cenazelerin ise nereye defnedileceği henüz netlik kazanmadı. Yetişkin kardeşlerin, babalarının üçüncü karısından olan Mersin'deki 2 kız kardeşi de hala cenazeleri almak için İstanbul'a gitmedi.
Fatih'te ölen kardeşlerin diğer kardeşi konuştu: Babamın cenazesine bile gelmediler

"HİÇBİR ŞEKİLDE YÜZLERİNİ GÖRMEDİK"
Yetişkin kardeşlerin Mersin'de yaşayan kardeşlerinden 2 çocuk annesi Sebile İnan (24), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşlerinin öldüğünü salı günü akşam saatlerinde bir yakınından öğrendiğini söyledi. Ölen Yetişkin kardeşlerin, 3 evlilik yapan babaları Mehmet Reşit Yetişkin'in ilk evliliğinden olan çocukları olduğunu belirten Sebile İnan, "Babamın ikinci eşi de ölünce annemle evlenmiş. Bizim önceleri İstanbul'daki çocuklardan haberimiz yoktu. Babam sürekli İstanbul'a gidip geliyordu. Biz hiçbir şekilde onların yüzünü görmedik, sadece babamın gidip geldiğini hatırlıyorum. Babam 2008 yılında vefat etti, onun cenazesinde bile onları görmedik, gelmediler çünkü. 2017 yılında Nebile ablam, Kamuran abla ile sosyal medya üzerinden iletişime geçmiş. Hiçbir şekilde bizimle görüşmek istemediklerini, bizden onlara kardeş, onlardan da bizlere abi-abla olmayacağını söylemişler. Hiçbir şekilde görüşmek istememişler" dedi.

Fatih'te ölen kardeşlerin diğer kardeşi konuştu: Babamın cenazesine bile gelmediler
Son evliliğinde 3 çocuğu olan baba Mehmet Reşit Yetişkin'in 2008 yılında vefat ettiği belirtildi.
Fatih'te ölen kardeşlerin diğer kardeşi konuştu: Babamın cenazesine bile gelmediler
Mersin'deki kardeşlerin ablaları Kamuran Yetişkin'e dair ellerindeki tek fotoğrafın bu olduğu bildirildi.
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