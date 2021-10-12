Faydaları saymakla bitmiyor! Demirci hünnabında hasat başladı

Sadece hünnap ağacı bulunan "kapama bahçelerin" sayısının da arttığına işaret eden Karakaya, "Çiftçimiz, üreticimiz hünnap meyvesinden güzel gelir elde ediyor. Fidan destekleri ile hedefimiz, 2023 yılında hünnap rekoltesini 250 tona ulaştırmak." dedi.