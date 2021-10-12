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Haberler Galeri Faydaları saymakla bitmiyor! Demirci hünnabında hasat başladı

Faydaları saymakla bitmiyor! Demirci hünnabında hasat başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinin coğrafi işaret tescilli ürünü hünnapta hasat telaşı başladı. Çuvallara konulan hünnaplar, gölgede kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 10 günlük kuruma sürecinin ardından hünnaplar yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 12:27
Faydaları saymakla bitmiyor! Demirci hünnabında hasat başladı

Erken saatlerden itibaren bahçelere giden çiftçiler, olgunlaşan hünnapları, silkme makinesi ve sırıklarla ağaçların altına serdikleri örtülerin üzerine düşürüyor.

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Faydaları saymakla bitmiyor! Demirci hünnabında hasat başladı

Çuvallara konulan hünnaplar, gölgede kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 10 günlük kuruma sürecinin ardından hünnaplar yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Faydaları saymakla bitmiyor! Demirci hünnabında hasat başladı

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, yaptığı açıklamada, geçen yıl "Demirci hünnabı" olarak coğrafi işaret tescili aldıkları ürünün, ilçede üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Faydaları saymakla bitmiyor! Demirci hünnabında hasat başladı

Sadece hünnap ağacı bulunan "kapama bahçelerin" sayısının da arttığına işaret eden Karakaya, "Çiftçimiz, üreticimiz hünnap meyvesinden güzel gelir elde ediyor. Fidan destekleri ile hedefimiz, 2023 yılında hünnap rekoltesini 250 tona ulaştırmak." dedi.

Faydaları saymakla bitmiyor! Demirci hünnabında hasat başladı

Demirci İlçe Tarım Müdürü İslam Köse de ilçede hünnap yetiştiriciliğinin daha geliştirilmesi için fidan ve ekipman destek projelerinin sürdüğünü ifade etti.

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