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Fazla yakıt tüketiminin önüne geçen 12 altın kural!

Yakıt tüketimini azaltmak mümkün mü? Daha az benzin ile daha çok yol nasıl gidilir? Her gün araba ile ulaşımınızı sağlıyor ve trafikte fazlaca vakit geçirmek zorunda kalıyorsanız yakıtınızın uzun süre dayanmamasından fazlaca şikayetçiyseniz 12 altın kuralı uygulayarak yakıt tüketiminizin büyük ölçüde önüne geçebilirsiniz. İşte mutlaka uygulamanız gereken yakıt tüketimi ile ilgili 12 altın kural...

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:55 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:41
Fazla yakıt tüketiminin önüne geçen 12 altın kural!

1. HIZINIZI AZALTIN

Yakıt tasarrufu sağlamanın en pratik yolu hızı azaltmaktır. Aracın hızı ne kadar artarsa yakıt tüketimi o denli artar. 90 km/s ile gidilmesi gereken bir yolda 120 km/s hız yapmak yakıt tüketimini neredeyse iki katına çıkarır. Yüksek hızın yanı sıra çok düşük hızla gitmek de fazladan yakıt tüketimine yol açabilir. Bu nedenle uzun yolda 80-90 km hızla gitmekte fayda var.

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Fazla yakıt tüketiminin önüne geçen 12 altın kural!

2. KALİTELİ VE ÖZENLİ YAKIT KULLANIN

Ucuz olacak diye kalitesiz yakıt kullanmaya kalkmayın. Kalitesi düşük yakıtlar kısa süreli tasarruf sağladıkları gibi, birtakım araç aksamlarına da zarar verebilirler.

Fazla yakıt tüketiminin önüne geçen 12 altın kural!

3. YAKIT SIZDIRMALARININ ÖNÜNE GEÇİN

Yakıt alırken depo kapağının iyice kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Depo kapağından yakıtın sızmamasına ve kapaktan benzinin buharlaşmamasına dikkat edin.

Fazla yakıt tüketiminin önüne geçen 12 altın kural!

4. ARACINIZI MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK VİTESTE KULLANIN

Kalkışlarda düşük vites kullanmak gerekir. Ancak belirli bir hızla giderken aracı olabildiğince yüksek viteste kullanmaya çalışın. Aracı yüksek viteste kullanmak yakıt tüketimini azaltabilir. Düşük viteste kullanmak ise daha fazla yakıt harcanmasına sebep olup motoru yorabilir.

Fazla yakıt tüketiminin önüne geçen 12 altın kural!

5. ANİ FRENDEN KAÇININ

Trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde araba kullanırken gerilmemek, ani çıkışlar yapmamak mümkün olmayabiliyor. Ancak yakıt tasarrufu adına hareketlerinize dikkat etmeniz gerek. Ani fren ve hızlı manevralar yakıt tüketiminin artmasına neden oluyor. Bunun için yavaş yavaş hızlanmalı ve vites geçişlerini yumuşak tutmalısınız.

Duracağınız zamanı önceden kestirip yavaşça frene basın. Ani debriyaj hareketleri ve frenlemelerden kaçınmanız, %20'den fazla yakıt tasarrufu elde etmenizi sağlayacaktır. Virajlara yavaş girdiğinizde viraj bitiminde daha fazla hızlanmanız gerekebilir. Bu da yakıt tüketimini olumsuz yönde etkiler.

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