Fazla yakıt tüketiminin önüne geçen 12 altın kural!

5. ANİ FRENDEN KAÇININ

Trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde araba kullanırken gerilmemek, ani çıkışlar yapmamak mümkün olmayabiliyor. Ancak yakıt tasarrufu adına hareketlerinize dikkat etmeniz gerek. Ani fren ve hızlı manevralar yakıt tüketiminin artmasına neden oluyor. Bunun için yavaş yavaş hızlanmalı ve vites geçişlerini yumuşak tutmalısınız.

Duracağınız zamanı önceden kestirip yavaşça frene basın. Ani debriyaj hareketleri ve frenlemelerden kaçınmanız, %20'den fazla yakıt tasarrufu elde etmenizi sağlayacaktır. Virajlara yavaş girdiğinizde viraj bitiminde daha fazla hızlanmanız gerekebilir. Bu da yakıt tüketimini olumsuz yönde etkiler.