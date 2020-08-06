  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Fazla yumurta yiyenler dikkat!

Fazla yumurta yiyenler dikkat!

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta tam bir şifa deposu. Doğru ve kararında tüketildiğinde sağlığa faydası oldukça fazla olan yumurta, bilinçsiz tüketildiğinde ise bazı hastalıklara yol açabiliyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 13:07 Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 13:11
Fazla yumurta yiyenler dikkat!
Fazla yumurta yiyenler dikkat!

KALPTE CİDDİ RİSK

Dünya genelinde yapılan geniş kapsamlı araştırmalar kandaki kolesterol düzeyi ile koroner kalp hastalıkları arasında bir ilişkinin olduğunu, kan kolesterolü yüksek olan kişilerin kolesterol düzeylerinin tedavi ile düşürülerek kalp hastalığı riskinin azaldığını ispatlıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Fazla yumurta yiyenler dikkat!
Fazla yumurta yiyenler dikkat!

Daha önemlisi düşük kolesterollü bir diyet ile beslenen Japonların, Hawai ve San Francisco'ya göç etmelerinden sonra değişen beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak hem kan kolesterol düzeylerinin yükseldiğini hem de kalp hastalıklarının görülme sıklığının arttığını gösteriyor.

Fazla yumurta yiyenler dikkat!
Fazla yumurta yiyenler dikkat!

Deneysel hayvan araştırmaları ise kolesterolü yüksek besinlerle beslenmenin damar sertliği dediğimiz ateroskleroza yol açtığını kanıtlandı.

Fazla yumurta yiyenler dikkat!
Fazla yumurta yiyenler dikkat!

Yumurta tüketiminin kandaki kolesterol düzeyine ne derece yansıdığı önemli bir konu.

Fazla yumurta yiyenler dikkat!
Fazla yumurta yiyenler dikkat!

Araştırmalar alınan her 100 mg kolesterolün toplam kolesterolü 2-3 mg artırdığını ve bu artışın da yüzde 70 kadarının LDL dediğimiz kolesterolü yükselttiğini gösteriyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan heyecanlandıran paylaşım!
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan heyecanlandıran paylaşım!
  • SON DAKİKA