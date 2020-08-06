Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta tam bir şifa deposu. Doğru ve kararında tüketildiğinde sağlığa faydası oldukça fazla olan yumurta, bilinçsiz tüketildiğinde ise bazı hastalıklara yol açabiliyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 13:07Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 13:11
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Fazla yumurta yiyenler dikkat!
KALPTE CİDDİ RİSK
Dünya genelinde yapılan geniş kapsamlı araştırmalar kandaki kolesterol düzeyi ile koroner kalp hastalıkları arasında bir ilişkinin olduğunu, kan kolesterolü yüksek olan kişilerin kolesterol düzeylerinin tedavi ile düşürülerek kalp hastalığı riskinin azaldığını ispatlıyor.
Daha önemlisi düşük kolesterollü bir diyet ile beslenen Japonların, Hawai ve San Francisco'ya göç etmelerinden sonra değişen beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak hem kan kolesterol düzeylerinin yükseldiğini hem de kalp hastalıklarının görülme sıklığının arttığını gösteriyor.
Fazla yumurta yiyenler dikkat!
Deneysel hayvan araştırmaları ise kolesterolü yüksek besinlerle beslenmenin damar sertliği dediğimiz ateroskleroza yol açtığını kanıtlandı.
Fazla yumurta yiyenler dikkat!
Yumurta tüketiminin kandaki kolesterol düzeyine ne derece yansıdığı önemli bir konu.
Fazla yumurta yiyenler dikkat!
Araştırmalar alınan her 100 mg kolesterolün toplam kolesterolü 2-3 mg artırdığını ve bu artışın da yüzde 70 kadarının LDL dediğimiz kolesterolü yükselttiğini gösteriyor.