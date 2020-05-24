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Haberler Galeri Fethiye'de 12 gündür kayıp dağcı için arama çalışmaları sürüyor

Fethiye'de 12 gündür kayıp dağcı için arama çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Mendos Dağı'na antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan dağcı Fikret Emre'nin(35) bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 12'nci gününde devam ediyor.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2020 Pazar 19:21 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020 Pazar 19:22
Fethiye'de 12 gündür kayıp dağcı için arama çalışmaları sürüyor

Emre'nin kayboluşundan bir süre sonra sırt çantası ve tırmanış eşofmanı bulunurken, tüm aramalara rağmen halen kendisine ulaşılamadı.

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Fethiye'de 12 gündür kayıp dağcı için arama çalışmaları sürüyor

Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre, 12 Mayıs sabahı erken saatlerde kaya tırmanışına gittikten sonra bir daha geri dönmemişti.

Fethiye'de 12 gündür kayıp dağcı için arama çalışmaları sürüyor

Ailesinin başvurusu üzerine, kayıp dağcıyı havadan ve karadan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Fethiye'de 12 gündür kayıp dağcı için arama çalışmaları sürüyor

Mendos Dağı'ndaki arama çalışmalarına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir ve Muğla İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Fethiye, Marmaris ve Kaş AKUT ekipleri ile Datça ve Fethiye'den Mahalle Afet Gönüllüleri-Acil Müdahale Ekipleri( MAG- AME), Türkiye Dağcılık Sporcuları ve iki iz takip köpeği ile havadan dron destekli ekipler katılıyor.

Fethiye'de 12 gündür kayıp dağcı için arama çalışmaları sürüyor
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