Fethiye'de 12 gündür kayıp dağcı için arama çalışmaları sürüyor

Mendos Dağı'ndaki arama çalışmalarına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir ve Muğla İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Fethiye, Marmaris ve Kaş AKUT ekipleri ile Datça ve Fethiye'den Mahalle Afet Gönüllüleri-Acil Müdahale Ekipleri( MAG- AME), Türkiye Dağcılık Sporcuları ve iki iz takip köpeği ile havadan dron destekli ekipler katılıyor.