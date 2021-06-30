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Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile bir cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki turist kadının kurtarılma anındaki çığlıkları yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 22:17 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 22:19
Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Enes Ö. (22) idaresindeki 54 BT 355 plakalı citroen marka otomobil, Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkisinde, Amerika uyruklu Bredley Raymond Jordan (50) yönetimindeki 07 NZ 486 plakalı ciple çarpıştı.

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Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Elif Çakaloğlu (22), Eray Öner (22), Şule Doğrul (22), Mashas Jordan (31), Majed Muhammmed (41), Ahmet Alarjani (19) yaralandı.

Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Araçlarda sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan yabancı uyruklu kadının araçtan çıkarılma anında çığlıkları yürekleri dağladı.

Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı, çok sayıda yaralı var

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Fethiye Ölüdeniz yolu kısmen ulaşıma kapandı.

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