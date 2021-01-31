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Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi'nde deniz suyu turkuaz renk aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıda turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı fotoğrafladı.
Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 14:10Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 14:10
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İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kelebekler Vadisi Plajı'nda, yağışın ardından denizin rengi değişti. Ölüdeniz ile burada denizin rengi, turkuaza dönüştü.