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Haberler Galeri Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı

Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi'nde deniz suyu turkuaz renk aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıda turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 14:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 14:10
Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kelebekler Vadisi Plajı'nda, yağışın ardından denizin rengi değişti. Ölüdeniz ile burada denizin rengi, turkuaza dönüştü.

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Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı

Denizin rengi drone ile havadan görüntülendi.

Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı

Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıda turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı

İşte Ölüdeniz'den eşsiz manzaralar...

Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı
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