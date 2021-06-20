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Haberler Galeri Fethiye'de "yarasa adamı" diye tanınan genel müdür işinden evine "uçarak" gidiyor

Fethiye'de "yarasa adamı" diye tanınan genel müdür işinden evine "uçarak" gidiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü Cengiz Koçak, mesai bitiminde evine görev yaptığı zirveden Ölüdeniz manzarası eşliğinde wingsuit ile süzülerek gitmesiyle ilgi çekiyor.

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 11:48
Fethiye'nin "yarasa adamı" diye tanınan genel müdür işinden evine "uçarak" gidiyor
Fethiye'nin yarasa adamı diye tanınan genel müdür işinden evine uçarak gidiyor

Askeri öğrenciyken 1991'de uçaktan atlayışlar yaparak paraşütçülüğe başlayan Koçak, Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda astsubay olarak görev yaptığı sırada serbest paraşütçü oldu. Emekliliğinin ardından 2011 yılında Base jump (serbest düşüş) sporuyla ilgilenmeye başlayan Koçak, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aldığı eğitimle Türkiye'de wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) sporcusu olma özelliğini elde etti.

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Fethiye'nin "yarasa adamı" diye tanınan genel müdür işinden evine "uçarak" gidiyor
Fethiye'nin yarasa adamı diye tanınan genel müdür işinden evine uçarak gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım adına yarışmalara katılan ve bu alanda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden Koçak, çevresinde "yarasa adam" olarak tanındı. Wingsuit base jump için keşfettiği yeni atlayış noktaları ve atlayışlarla ün kazanan Koçak, 20 gün önce Babadağ Teleferik'te genel müdür olarak işe başladı.

Fethiye'nin "yarasa adamı" diye tanınan genel müdür işinden evine "uçarak" gidiyor
Fethiye'nin yarasa adamı diye tanınan genel müdür işinden evine uçarak gidiyor

Her gün işi gereği teleferikle çıktığı Babadağ'dan yamaç pilotlarıyla uçuş gerçekleştiren Koçak, yaklaşık 2 bin metreden wingsuit uçuşu yaparak Ölüdeniz'e iniyor. Koçak daha sonra otomobiline binerek kısa bir yolculuğun ardından Ovacık mevkisindeki evine ulaşıyor.

Fethiye'nin "yarasa adamı" diye tanınan genel müdür işinden evine "uçarak" gidiyor
Fethiye'nin yarasa adamı diye tanınan genel müdür işinden evine uçarak gidiyor

"HER GÜN BUNU YAPIYOR OLMAK BANA VE SPORUMA ÇOK ŞEY KATIYOR"

Koçak, AA muhabirine, Türkiye'de wingsuit ve base jump yapan tek sporcu olduğunu söyledi.

Fethiye'nin yaklaşık 30 yıllık hayali teleferiğe genel müdür olarak tecrübeleriyle katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Koçak, "Teleferik ana istasyonundan Babadağ'a 20-25 dakikada çıkıyorum. Akşam eve giderken yamaç paraşütü ile havalanıp wingsuit atlayışı yapıyorum. Yaklaşık 2 bin metrelik yükseklikten atladıktan sonra 3-4 dakikada yere iniyorum. Karadan araçla bu mesafeyi inmek istesem 40 dakika, teleferikle ise 25 dakika sürüyor. Her gün bunu yapıyor olmak bana ve sporuma çok şey katıyor." ifadelerini kullandı.

Fethiye'nin "yarasa adamı" diye tanınan genel müdür işinden evine "uçarak" gidiyor
Fethiye'nin yarasa adamı diye tanınan genel müdür işinden evine uçarak gidiyor

Koçak, zaman içinde ürettiği ve sosyal medyada paylaştığı videoları izleyen dünyanın birçok yerinden insanın Babadağ'a, Ölüdeniz'e gelmek istediğini dile getirdi. Hava sporlarıyla ilgilenen sporcu sayısının artmasını istediğini ifade eden Koçak, Babadağ Teleferik'in de bölgeye gelecek sporcuları desteklediğini vurguladı.

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