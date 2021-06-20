Fethiye'de "yarasa adamı" diye tanınan genel müdür işinden evine "uçarak" gidiyor

"HER GÜN BUNU YAPIYOR OLMAK BANA VE SPORUMA ÇOK ŞEY KATIYOR"

Koçak, AA muhabirine, Türkiye'de wingsuit ve base jump yapan tek sporcu olduğunu söyledi.

Fethiye'nin yaklaşık 30 yıllık hayali teleferiğe genel müdür olarak tecrübeleriyle katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Koçak, "Teleferik ana istasyonundan Babadağ'a 20-25 dakikada çıkıyorum. Akşam eve giderken yamaç paraşütü ile havalanıp wingsuit atlayışı yapıyorum. Yaklaşık 2 bin metrelik yükseklikten atladıktan sonra 3-4 dakikada yere iniyorum. Karadan araçla bu mesafeyi inmek istesem 40 dakika, teleferikle ise 25 dakika sürüyor. Her gün bunu yapıyor olmak bana ve sporuma çok şey katıyor." ifadelerini kullandı.