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Feyza Aktan olay yaratan ses kaydı sonrası sessizliğini bozdu
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, Seren Serengil'in programında yayınlanan ve olay yaratan ses kaydı sonrası sessizliğini bozdu. Aktan magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ses kaydı sonrası sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:03Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:07
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Özcan Deniz ile evliliği, boşanması ve velayet davası ile gündemden düşmeyen Feyza Aktan'ın ortaya çıkan ses kaydı büyük etki yaratmıştı.
Naz isimli bakıcı, 'Söylemezsem Olmaz' programında Aktan hakkında; "Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu" ifadelerini kullandı.
Feyza Aktan'ın kendisine şiddet uyguladığı da iddia eden Naz, sözlerine; "Babasına dede dedirtip kaydetmiş ve Özcan Deniz aradığında, 'Bak deden arıyor' diyerek telefonu Kuzey'e veriyordu. Kuzey de yeni konuşmaya başladığında 'dede' diyordu. Bir gün Özcan Deniz eve geldi. Kuzey'i gezdirdi. Sonra hep 'dede dede' dedi. Özcan Deniz de şaşırdı. Ben bir şey demedim" şeklinde devam etti.
SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Bakıcının açıklamalarının ardından 'Söylemez Olmaz' programında Aktan'ın yakın arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Konuşma sırasında sinkaflı küfürler kullandığı duyulan Aktan sosyal medya hesabında açıklama yayınladı.
FEYZA'DAN JET YANIT!
Aktan açıklamasında; "Oğlumla babasını beklerken onu kapıda oyalamak için eğlendirdiğim bir an... Görüntü uzun ve sonunda babasının gelip oğlunu aldığı bir kayıt... Yaşama alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği "kötü anne" gibi trajedik bir durum yaratmasına ben alışığım. Yine görüş günü dışında göndermemin bedelini ağır ödediğim bir an" ifadelerini kullandı.