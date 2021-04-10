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Fildişi Sahili'nden ikinci gelin geldi

Ölen babasının vasiyetini yerine getirerek Afrikalı bir kızla evlenen Murat Kara, baldızını da Denizli'ye gelin getirdi. Babasının iş için gittiği Fildişi Sahili'nde sıtmaya yakalanıp vefat ettiğini, bu süreçte kendisine yardım eden Vanessa Koudiao ile2 yıl önce evlendiğini anlattı. Eşinin ablasını da bir arkadaşı ile tanıştıran kara baldızının da yuvasını yaptı. Denizli'deki yeni damat, "Ben biraz Fransızca, o da biraz Türkçe şeklinde iletişim kuruyoruz. Çeviri programlarını kullanarak anlaşıyoruz. Ortak dilimiz aşk dili." ifadesini kullanıyor.

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:44 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





