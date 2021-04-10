Fildişi Sahili'nden ikinci gelin geldi
Ölen babasının vasiyetini yerine getirerek Afrikalı bir kızla evlenen Murat Kara, baldızını da Denizli'ye gelin getirdi. Babasının iş için gittiği Fildişi Sahili'nde sıtmaya yakalanıp vefat ettiğini, bu süreçte kendisine yardım eden Vanessa Koudiao ile2 yıl önce evlendiğini anlattı. Eşinin ablasını da bir arkadaşı ile tanıştıran kara baldızının da yuvasını yaptı. Denizli'deki yeni damat, "Ben biraz Fransızca, o da biraz Türkçe şeklinde iletişim kuruyoruz. Çeviri programlarını kullanarak anlaşıyoruz. Ortak dilimiz aşk dili." ifadesini kullanıyor.
Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:44
Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:47
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ikamet eden genç, internetten tanıştığı Fildişi Sahili'nden kızla dünyaevine girdi. İş için gittiği Fildişi Sahili'nde yakalandığı sıtmadan hayatını kaybeden Himmet Kara'nın oğlu Murat Kara (25), bu süreçte kendilerine yardımcı olan Vanessa Koudiao ile 2 yıl önce Denizli'de evlendi.
Vanessa Koudiao'nun 34 yaşındaki ablası Somala Marie Jeanne Ehoue da kardeşi vasıtasıyla Pamukkale'nin Hacıkaplanlar Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile internette tanıştı.
Bir süre internet üzerinden arkadaşlık kuran ve evlenmeye karar veren Bat ile Somala Marie Jeanne Ehoue, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.
Denizli'ye Fildişi Sahili'nden gelin getiren damat İlhan Bat, gazetecilere yaptığı açıklamada 6 aylık görüşmeden sonra evlenmeye karar verdiklerini ifade etti.
İletişimlerini daha çok çeviri programları ile sağladıklarını dile getiren Bat, "Ben biraz Fransızca, o da biraz Türkçe şeklinde iletişim kuruyoruz. Çeviri programlarını kullanarak anlaşıyoruz. Zamanla birbirimizin dilini öğrenerek problemi aşacağımızı düşünüyorum. Ortak dilimiz aşk dili." ifadesini kullandı.