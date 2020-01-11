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Film karesi gibi bir tatil! İşte film seti oteller...

Bazı filmlerin en önemli sahneleri ile özdeşleşen otellerde kalıp filmin ambiyansını yaşayabilirsiniz. Hatta bazı işletmeler, filmlerle ilgili paket hizmetler bile sunuyor. İşte film seti oteller...

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2020 Cumartesi 23:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





