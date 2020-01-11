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> Film karesi gibi bir tatil! İşte film seti oteller...
Film karesi gibi bir tatil! İşte film seti oteller...
Bazı filmlerin en önemli sahneleri ile özdeşleşen otellerde kalıp filmin ambiyansını yaşayabilirsiniz. Hatta bazı işletmeler, filmlerle ilgili paket hizmetler bile sunuyor. İşte film seti oteller...
Giriş Tarihi: 11 Ocak 2020 Cumartesi 23:32
Film karesi gibi bir tatil
Bazı filmlerin en önemli sahneleri ile özdeşleşen otellerde kalıp filmin ambiyansını yaşayabilirsiniz. Hatta bazı işletmeler, filmlerle ilgili paket hizmetler bile sunuyor
Film karesi gibi bir tatil
HOTEL DEL CORONADO, CORONADO (SOME LIKE IT HOT)
MARILYN Monroe'nun başrol oynadığı 1958 yapımı film Some Like It Hot'ın geçtiği Hotel Del Coronado tam bir ikonik San Diego plaj oteli. Kökeniyse 125 yıldan daha da eskiye dayanıyor.
Film karesi gibi bir tatil
TAJ LAKE PALACE, UDAIPUR (OCTOPUSSY)
Film karesi gibi bir tatil
BU seçkin, lüks ve romantik otel Hindistan'da Pichola gölünün tam ortasında konumlanmış. 1983 yapımı 'Octopussy' adlı James Bond filmine ev sahipliği yapıyor.
Film karesi gibi bir tatil
BELLAGIO, LAS VEGAS (OCEAN'S ELEVEN)