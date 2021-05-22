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Fırtına sonrası Dikili’de çalışmalar sürüyor

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle su alarak batan balıkçı tekneleri denizden çıkarılmaya başlandı. Sahile bağlı toplam 27 teknenin parçalanarak battığı belirtilirken, 18'inin de ağır hasarlı olduğu bildirildi. Hava muhalefeti nedeniyle teknelerin bugün itibariyle çıkarılmaya başladığını söyleyen Dikili Amatör Su Sporları Olta Balıkçıları Dernek Başkanı Murat Ulukaya, dün saat 07.00'de başlayan saatte 120 kilometre hıza ulaşan karayel fırtınası nedeniyle bölgede bir felaketi yaşadıklarını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:37
Fırtına sonrası Dikili’de çalışmalar sürüyor

Dikili'de dün sabah etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınada sahildeki bazı balıkçı tekneleri parçalanarak battı. Hava muhalefeti nedeniyle teknelerin bugün itibariyle çıkarılmaya başladığını söyleyen Dikili Amatör Su Sporları Olta Balıkçıları Dernek Başkanı Murat Ulukaya, dün saat 07.00'de başlayan saatte 120 kilometre hıza ulaşan karayel fırtınası nedeniyle bölgede bir felaketi yaşadıklarını dile getirdi.

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Fırtına sonrası Dikili’de çalışmalar sürüyor

Toplam 27 teknenin parçalanarak battığını 18 teknenin ise ağır hasarlı olduğunu anlatan Ulukaya, "Dün hava muhalefeti nedeniyle hasarlı tekneleri çıkaramamıştık. Bugün başladık çıkarmaya. Şuana kadar 12 teknemizi çıkardık ama hepsi sobalık olmuşlar. Yani hiç kullanılamaz haldeler. Sadece motorları belki bir işlemden geçtikten sonra kullanılabilir. Maddi hasarımız 2 milyon liraya yakın. Hasarlı diğer teknelerimizde yaklaşık 500 bin liralık hasar var. Çok büyük bir felaket yaşadık" dedi. Denizde bir iş makinası ile birlikte 3 balık adamın çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ulukaya, sahil güvenlik ekiplerinin de destek vereceğini söyleyerek şöyle konuştu:

Fırtına sonrası Dikili’de çalışmalar sürüyor

"Balık adamlar denize dalıp parçalanan tekneleri buluyorlar. Halatlara bağlayıp kaldırarak yolun kenarına koyuyoruz. Tekne sahipleri geliyor içinde işine yarayacak bir şeyler varsa alıyorlar. Belki sadece motorlarını alıyorlar çünkü paramparça oldu tekneler. Devletimiz buraya düzenli barınak yapacak. Proje safhasında sonuna gelmiştik ama yetişmedi. Bu bittiği zaman barınağımız da olunca daha rahat bir ortamda teknelerimizi bağlayabileceğiz. "

Fırtına sonrası Dikili’de çalışmalar sürüyor

KREDİ ÇEKEREK ALDIKLARI TEKNEYE HİÇ BİNEMEDİLER
Teknesinin denizden çıkarılmasını izleyen Hasan Gürbüz de aynı mağduriyetin daha önce de yaşandığını söyleyerek, "Geçen sene de yaşandı hiçbir önlem alınmadı. Dalgakıran yapılıp taş döşenebilirdi. Burası koruma altına alınırdı. Ama siyasi tartışmalar yüzünden bu çalışma yapılamadı. Balıkçı arkadaşların ekmek tekneleri bunlar ama her yıl bu mağduriyeti yaşıyorlar.

Fırtına sonrası Dikili’de çalışmalar sürüyor

Benim zararım 250 bin lira. Benim teknem limana bağlıydı. Tekneler birbirine çarptığı için battı. Yanındaki tekneler batınca dalgalar alttan vurdu. Tekneler birbirine çarptı sonuç bu. Önlem yetersiz" dedi.

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