Fırtına sonrası Dikili’de çalışmalar sürüyor

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle su alarak batan balıkçı tekneleri denizden çıkarılmaya başlandı. Sahile bağlı toplam 27 teknenin parçalanarak battığı belirtilirken, 18'inin de ağır hasarlı olduğu bildirildi. Hava muhalefeti nedeniyle teknelerin bugün itibariyle çıkarılmaya başladığını söyleyen Dikili Amatör Su Sporları Olta Balıkçıları Dernek Başkanı Murat Ulukaya, dün saat 07.00'de başlayan saatte 120 kilometre hıza ulaşan karayel fırtınası nedeniyle bölgede bir felaketi yaşadıklarını dile getirdi.