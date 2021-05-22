Fırtına sonrası Dikili’de çalışmalar sürüyor

Toplam 27 teknenin parçalanarak battığını 18 teknenin ise ağır hasarlı olduğunu anlatan Ulukaya, "Dün hava muhalefeti nedeniyle hasarlı tekneleri çıkaramamıştık. Bugün başladık çıkarmaya. Şuana kadar 12 teknemizi çıkardık ama hepsi sobalık olmuşlar. Yani hiç kullanılamaz haldeler. Sadece motorları belki bir işlemden geçtikten sonra kullanılabilir. Maddi hasarımız 2 milyon liraya yakın. Hasarlı diğer teknelerimizde yaklaşık 500 bin liralık hasar var. Çok büyük bir felaket yaşadık" dedi. Denizde bir iş makinası ile birlikte 3 balık adamın çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ulukaya, sahil güvenlik ekiplerinin de destek vereceğini söyleyerek şöyle konuştu: