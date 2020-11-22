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Haberler Galeri Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi

Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi

Bodrum-Milas karayolu üzerinde bulunan Tuzla sulak alanına yüzlerce flamingo akın etmeye başladı. Flamingolar doğal güzellikleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı. Vatandaşlar flamingoları izlemek için Tuzla sulak alanına akın etti.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 14:06
Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi
Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi

Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşadıkları bilinen flamingolar Tuzla sulak alanına bu sefer çok erken geldi. Kuzey Afrika flamingoları, göç yolları üzerinde bulunan ve Nisan ayına kadar konakladıkları sulak alanında görsel şölene sahne oldu.

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Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi
Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi

Bodrum'a 20 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'de göçmen kuşlar için en önemli sulak alanlardan biri olan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkına gelen binlerce flamingo görenleri kendisine hayran bıraktı. Birçok vatandaş erken gelen flamingoları izlemek için Tuzla sulak alanına akın etti.

Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi
Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi

Göç yolları üzerinde bulunan ve yaklaşık 50 çeşit balık ve 40 çeşit kuş türüyle zengin yiyecek deposu olan Tuzla sulak alanı flamingoların yanı sıra pelikan, boz ördek, balıkçıl, bataklık ve kırlangıç gibi değişik kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi
Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi

Flamingoları izlemek için Milas ve Bodrum'dan gelen vatandaşlar ellerinde dürbünlerle flamingoları izledi.

İHA

Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi
Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi
Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi
Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi
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