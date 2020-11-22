Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi

Bodrum'a 20 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'de göçmen kuşlar için en önemli sulak alanlardan biri olan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkına gelen binlerce flamingo görenleri kendisine hayran bıraktı. Birçok vatandaş erken gelen flamingoları izlemek için Tuzla sulak alanına akın etti.

