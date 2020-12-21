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Flamingolardan sulak alanda görsel şölen

Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı'na aralık ayında gelen flamingolar, görsel güzellik oluşturdu. Besin kaynakları açısından zengin olan alanda, 80'e yakın kuş türü de bulunuyor.

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 10:17 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 10:19
Flamingolardan sulak alanda görsel şölen

Bodrum- Milas yolundaki Tuzla Sulak Alanı'na, bu ay flamingolar akın etti. Bodrum'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'de göçmen kuşların en önemli sulak alanlarından Tuzla'daki 6 bine yakın flamingo, seyir zevki oluşturdu.

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Flamingolardan sulak alanda görsel şölen

Besin kaynakları açısından zengin olan alanda, 80'e yakın kuş türü de bulunuyor.

DHA

Flamingolardan sulak alanda görsel şölen
Flamingolardan sulak alanda görsel şölen
Flamingolardan sulak alanda görsel şölen
Flamingolardan sulak alanda görsel şölen
Flamingolardan sulak alanda görsel şölen
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