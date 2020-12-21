Flamingolardan sulak alanda görsel şölen

Bodrum- Milas yolundaki Tuzla Sulak Alanı'na, bu ay flamingolar akın etti. Bodrum'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'de göçmen kuşların en önemli sulak alanlarından Tuzla'daki 6 bine yakın flamingo, seyir zevki oluşturdu.