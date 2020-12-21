Flamingolardan sulak alanda görsel şölen

Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı'na aralık ayında gelen flamingolar, görsel güzellik oluşturdu. Besin kaynakları açısından zengin olan alanda, 80'e yakın kuş türü de bulunuyor.
Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 10:17Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 10:19
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Bodrum- Milas yolundaki Tuzla Sulak Alanı'na, bu ay flamingolar akın etti. Bodrum'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'de göçmen kuşların en önemli sulak alanlarından Tuzla'daki 6 bine yakın flamingo, seyir zevki oluşturdu.