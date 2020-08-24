Foça'da tekne faciasında kaybolan Sarp hala bulunamadı

Halbuki bu tip tekneler her şekilde alabora dahi olsa batması mümkün olmamaktadır. İmalat şartlarında buna dikkat etmekte fayda vardır. İnsanlarımız çok bilinçli olmayabiliyor. Bu vakada olduğu gibi. 11 kişiyi taşıyacak bir tekne olmamasına rağmen bu insanlar bu tekneye binmişler. Ama teknenin imalat yapısı da bunu tetiklemiş.