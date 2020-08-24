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Haberler Galeri Foça'da tekne faciasında kaybolan Sarp hala bulunamadı

Foça'da tekne faciasında kaybolan Sarp hala bulunamadı

İzmir Foça'da yaşanan tekne faciasında 1 kiş kaybolmuş 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kaybolan Sarp Göksoy'dan hala bir iz bulunamadı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sarp'ın arama çalışmalarının devam ettiği ve batan tekneye ulaşıldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:03 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:45
Foça'da tekne faciasında kaybolan Sarp hala bulunamadı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, İzmir Foça'da batan teknenin bulunmasının ardından, kaybolan bir çocuğu arama çalışmalarının da devam ettiği açıklandı.

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Foça'da tekne faciasında kaybolan Sarp hala bulunamadı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, tarafından İzmir Foça'da batan 'EGEMM' adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor" denildi.

Foça'da tekne faciasında kaybolan Sarp hala bulunamadı

TEKNEDE İMALAT HATASI VAR

Tekneyi sahile çeken 'Alcatras' isimli dalgıç gemisinin sahibi tecrübeli denizci Sefa Kopmaz, 'Egemm' isimli teknenin batmasında fazla kişi binmesinin yanında imalat hatası olduğunu da iddia etti. Kopmaz, "Gördüğüm kadarıyla teknenin batmasında birçok hata zinciri üst üste cereyan etmiş. Artı tekne imalatçılarının da yetersizliği görülüyor. Batan teknede fazla yolcunun yanında imalatında hiç köpük kullanılmadığı, boş alanlarına suların dolup teknenin üstündekileri mağdur edici olduğu görünüyor.

Foça'da tekne faciasında kaybolan Sarp hala bulunamadı

Halbuki bu tip tekneler her şekilde alabora dahi olsa batması mümkün olmamaktadır. İmalat şartlarında buna dikkat etmekte fayda vardır. İnsanlarımız çok bilinçli olmayabiliyor. Bu vakada olduğu gibi. 11 kişiyi taşıyacak bir tekne olmamasına rağmen bu insanlar bu tekneye binmişler. Ama teknenin imalat yapısı da bunu tetiklemiş.

Foça'da tekne faciasında kaybolan Sarp hala bulunamadı

Desteklemiş bu kazayı. Bu tekne suyun üstünde kalsaydı bu kadar can kaybolmayacaktı. Fazla yolcu, üzerlerinde can yeleği olmaması, artı teknenin suya hemen gömülüp gitmesi hep bu olayı tetiklemişti. Böyle basit hatalarla nice insanlar zarar görüyor" dedi.

Teknenin yasal işlemler sonrası Foça Balıkçı Barınağı'nda Foça Merkez Su ürünleri Kooperatifi yetkililerine yediemin olarak teslim edileceği öğrenildi.

DHA / IHA

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