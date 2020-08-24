Foça'da tekne faciasında kaybolan Sarp hala bulunamadı

TEKNEDE İMALAT HATASI VAR
Tekneyi sahile çeken 'Alcatras' isimli dalgıç gemisinin sahibi tecrübeli denizci Sefa Kopmaz, 'Egemm' isimli teknenin batmasında fazla kişi binmesinin yanında imalat hatası olduğunu da iddia etti. Kopmaz, "Gördüğüm kadarıyla teknenin batmasında birçok hata zinciri üst üste cereyan etmiş. Artı tekne imalatçılarının da yetersizliği görülüyor. Batan teknede fazla yolcunun yanında imalatında hiç köpük kullanılmadığı, boş alanlarına suların dolup teknenin üstündekileri mağdur edici olduğu görünüyor.