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Haberler Galeri Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, ilk antrenman turlarında olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen yaptı.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 18:15 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 18:16
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı

İkinci antrenman turlarında pilotların derecelerinin, güneşin etkisiyle pistteki kaygan yerlerin de kuruması sayesinde büyük ölçüde gelişmesi dikkati çekti.

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı

İlk antrenman turlarında 1 dakika 35.077 saniyelik derece yapan Hollandalı Verstappen, ikinci antrenman turlarını, süresini 7 saniyeye yakın geliştirerek 1.28.330 ile tamamladı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı

Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, Verstappen'in 0.401 saniye gerisinde ikinci oldu.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı

Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ikinci antrenman turlarında süresini 11 saniyeden fazla geliştirdi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı

İlk antrenman turlarında pistin kayganlığından ve sürüş yapmanın zorluğundan yakınan şampiyona lideri Hamilton, ikinci antrenman turlarında 1.29.180'lik süresiyle en iyi 4. dereceye imza attı.

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