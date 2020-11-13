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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı
Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, ilk antrenman turlarında olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen yaptı.
Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 18:15Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 18:16
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İkinci antrenman turlarında pilotların derecelerinin, güneşin etkisiyle pistteki kaygan yerlerin de kuruması sayesinde büyük ölçüde gelişmesi dikkati çekti.