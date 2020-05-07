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Fotoğraf bugün çekildi! Turistik caddede yoğunluk

İstiklal Caddesi'nde bugünler de hareketlilik dikkat çekiyor. Çoğu iş yerinin kapalı olmasını umursamayan vatandaşların, İstiklal Caddesini her geçen gün eski günlerine döndürmeye başladığı görüldü.

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 18:41 Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 18:41
Fotoğraf bugün çekildi! Turistik caddede yoğunluk

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında "evde kalın" çağrılarına uzun süre uyan vatandaşlar nedeniyle İstanbul'da insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü.

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Fotoğraf bugün çekildi! Turistik caddede yoğunluk

Ancak İstiklal Caddesi'nde bugünler de hareketlilik dikkat çekiyor.

Fotoğraf bugün çekildi! Turistik caddede yoğunluk

Çoğu iş yerinin kapalı olmasını umursamayan vatandaşların, İstiklal Caddesini her geçen gün eski günlerine döndürmeye başladığı görüldü.

Fotoğraf bugün çekildi! Turistik caddede yoğunluk

İstiklal Caddesinde kimi vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yaparken kimi vatandaşların ise hiçbir tedbir almadan dolaşmaları pes dedirtti.

Fotoğraf bugün çekildi! Turistik caddede yoğunluk
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