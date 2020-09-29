Fotoğraf çekerken hayatlarının şokunu yaşadılar!

AMAN DİKKAT!

Siz siz olun sosyal medyada fotoğraflarınızı paylaşırken dikkatli olun ve iki kere kontrol edin. En ufak bir detay bile anı olsun diye çektiğiniz fotoğrafın dillere düşmesine neden olabilir. İşte birbirinden komik, rezil eden o fotoğraflar.