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Fotoğraf çekerken hayatlarının şokunu yaşadılar!

Sosyal medya artık hayatımızın her alanında. Çektiğimiz her kareyi sosyal medya mecralarında paylaşıyoruz ancak dikkatli olmakta fayda var. İşte sosyal medyayı kırıp geçiren o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 16:54 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 00:39
Fotoğraf çekerken hayatlarının şokunu yaşadılar!

AMAN DİKKAT!

Siz siz olun sosyal medyada fotoğraflarınızı paylaşırken dikkatli olun ve iki kere kontrol edin. En ufak bir detay bile anı olsun diye çektiğiniz fotoğrafın dillere düşmesine neden olabilir. İşte birbirinden komik, rezil eden o fotoğraflar.

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