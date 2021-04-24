Fotoğraf çekerken hayatlarının şokunu yaşadılar...
Artık her anımızı sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz ama paylaşırken dikkatli olmakta fayda var. Yok sizde onlar gibi sosyal medyaya rezil olabilirsiniz. İşte sosyal medyayı kırıp geçiren o fotoğraflar.
Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 16:15
AMAN DİKKAT!
Siz siz olun sosyal medyada fotoğraflarınızı paylaşırken dikkatli olun ve iki kere kontrol edin. En ufak bir detay bile anı olsun diye çektiğiniz fotoğrafın dillere düşmesine neden olabilir. İşte birbirinden komik, rezil eden o fotoğraflar.