Fotoğrafa bakınca şok oldu! Meğer görüntüdeki...
Çektiği fotoğrafa sonradan bakınca hayrete düştü. Arkasında gözüken şeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:50
Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor.
Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...
Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.
Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.