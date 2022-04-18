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Haberler Galeri Fotoğrafa bakınca şoke oldu! Görüntüdeki detay...

Fotoğrafa bakınca şoke oldu! Görüntüdeki detay...

Çektiği fotoğrafa sonradan bakınca hayrete düştü. Arkasında gözüken şeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 10:05
Fotoğrafa bakınca şoke oldu! Görüntüdeki detay...

Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor.

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Fotoğrafa bakınca şoke oldu! Görüntüdeki detay...

Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...

Fotoğrafa bakınca şoke oldu! Görüntüdeki detay...

Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

Fotoğrafa bakınca şoke oldu! Görüntüdeki detay...

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.

Fotoğrafa bakınca şoke oldu! Görüntüdeki detay...
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