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Haberler Galeri Fotoğraftaki detay kan dondurdu!

Fotoğraftaki detay kan dondurdu!

Fotoğrafta yer alan o detay görenlerin adeta kanını dondurdu. İlk bakışta anlaşılmayan ancak dikkatli bakıldığında fark edilen o görüntü tüyler ürpertti.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:48
Fotoğraftaki detay kan dondurdu!
Fotoğraftaki detay kan dondurdu!

Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.

İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...

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Fotoğraftaki detay kan dondurdu!
Fotoğraftaki detay kan dondurdu!

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

Fotoğraftaki detay kan dondurdu!
Fotoğraftaki detay kan dondurdu!

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Fotoğraftaki detay kan dondurdu!
Fotoğraftaki detay kan dondurdu!

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

Fotoğraftaki detay kan dondurdu!
Fotoğraftaki detay kan dondurdu!

Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.

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