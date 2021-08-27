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Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti! Dikkatli bakıldığında ortaya çıkıyor
Arşivler arasından çıkan kimi fotoğraflara dikkatli bakıldığında fark edilen küçük detaylar kan donduruyor. Yıllar önce çekilen bu fotoğraftaki detay da görenleri hayrete düşürdü. İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:17
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Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti! Dikkatli bakıldığında ortaya çıkıyor
Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.
İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...
Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti! Dikkatli bakıldığında ortaya çıkıyor
Ünlü "Kiev Kozmonotu"
Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.
Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti! Dikkatli bakıldığında ortaya çıkıyor
Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri
Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.
Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti! Dikkatli bakıldığında ortaya çıkıyor
Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.
Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti! Dikkatli bakıldığında ortaya çıkıyor
Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.