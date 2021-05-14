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Haberler Galeri Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Sosyal medya kullanıcıların oldukça beğendiği bu fotoğraflar beynin sınırlarını zorluyor. Fotoğraflara ilk bakışta herkes bambaşka şeyler görebiliyor. İşte görenleri şaşkına çeviren o kareler...

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 12:33
Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

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Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.

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