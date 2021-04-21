Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptığı, mahalle elektriksiz kaldı

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Başaran Sokak'ta balya yüklü kamyonu sürücü park ettiği yerden götürmek istediği sırada freni boşalan araç elektrik direğine 2 defa geri geri çarptı. 2. çarpma sonrası beton elektrik direği ağır hasar gördü.