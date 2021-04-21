  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptığı, mahalle elektriksiz kaldı

Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptığı, mahalle elektriksiz kaldı

Kütahya'da freni boşalan kamyonun elektrik direğine çarptığı kaza sonucu mahallede elektrik kesildi. Olay yerinden kaçan sürüyü polis ekipleri yakaladı. OEDAŞ ekipleri tarafından direğin yenisiyle değiştirme çalışmaları başladı. Aynı sokak üzerinde bir hafta öncede trafo yangını meydana gelmişti.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 23:24 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 23:26
Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptığı, mahalle elektriksiz kaldı

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Başaran Sokak'ta balya yüklü kamyonu sürücü park ettiği yerden götürmek istediği sırada freni boşalan araç elektrik direğine 2 defa geri geri çarptı. 2. çarpma sonrası beton elektrik direği ağır hasar gördü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptığı, mahalle elektriksiz kaldı

Direk elektrik ve telefon tellerine asılı kalarak tamamen göçmekten kurtuldu. Elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu mahallenin elektrikleri gitti. Olay yerinden kaçan sürücüyü emniyet güçleri yakaladı.

Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptığı, mahalle elektriksiz kaldı

Olay yerine gelen OEDAŞ ekipleri tarafından direğin yenisiyle değiştirme çalışmaları başladı. Aynı sokak üzerinde bir hafta öncede trafo yangını meydana gelmişti.

Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptığı, mahalle elektriksiz kaldı

Mahalle sakini Mustafa Erçin, "Direğin karşısındaki evde oturuyorum. Ezan okunmuş orucumuzu açmıştık. Bir ses duyduk. Baktığımızda kamyon direğe geri geri vurmuştu. Bir daha kamyonu geri kaçırarak direğe vurmasıyla birlikte direk ağır hasar aldı. Direğimize vurdu elektriksiz kaldık" dedi.

Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptığı, mahalle elektriksiz kaldı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Birbirinden tuhaf bilgiler! Sineklerle ilgili herkesi şaşırtan gerçek!
Birbirinden tuhaf bilgiler! Sineklerle ilgili herkesi şaşırtan gerçek!