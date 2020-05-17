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Haberler Galeri Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ziyarete kapatılınca sessizliğe bürünen tarihi Frig Vadisi'nin cazibe merkezi Emre Gölü, pelikan misafirleriyle şenlendi.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2020 Pazar 14:35
Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da geniş bir alanı kapsayan Frigya, son günlerde koronavirüs salgını dolayısıyla sakin günlerini yaşıyor.

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Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

İhsaniye ilçesinde 2017'de Tarım ve Orman Bakanlığının "tabiat parkı" ilan ettiği Frig Vadisi, 3 bin yıllık tarihin yanı sıra yağmur ve rüzgarın etkisiyle tüf kayaç yapısında oluşan peribacaları, oyma kaya mezarları ve anıt abidelerle dikkati çekiyor.

Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Tarih ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, ATV, kano, bisiklet gibi sportif aktivitelerin yapıldığı ve sosyal tesislerin yer aldığı Emre Gölü de yerli ve yabancı turistlerce ilgi görüyordu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sosyal tesisleri ve sportif aktiviteleri kısıtlanan Emre Gölü, bahar ayında gelen göçmen kuşlarla şenlendi.

Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Frigya'nın cazibe merkezi olan Emre Gölü'ne gelen pelikanlar, sığ sularda topluca avlanıyor. Göl üzerinde uçan pelikan sürüsü, güzel görüntülerin de oluşmasını sağlıyor.

Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Çok sayıda balık türünün yaşadığı tatlı su kaynağı Emre Gölü'ndeki pelikanlar, bir süre konakladıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

AA

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