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Haberler Galeri Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor

Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona son yolculuğuna uğurlanırken, binlerce kişi efsanevi futbolcuya son kez veda etmek Başkanlık Sarayına akın etti.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 17:55 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 17:56
Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor

Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızı Maradona dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor

Maradona'nın ölüm haberi yalnızca 3 günlük ulusal yas ilan edilen Arjantin'de değil, dünya genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor

Maradona'nın Arjantin bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin vedası için Arjantin Devlet Başkanlığı binasına getirildi. Arjantin Devlet Başkanlığı binası yerel saatle 06.00'da kapılarını Maradona'nın sevenlerine açtı.

Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor

Maradona'ya veda etmek isteyen binlerce kişi Arjantin Devlet Başkanlığının icra konağı olan Casa Rosada önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor

Korona virüs salgını nedeniyle içeri tek tek alınan Maradona'nın sevenleri, Maradona'nın tabutunun üzerine çiçekler attı.

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