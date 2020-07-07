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Haberler Galeri Gamze Özçelik gönülleri fethetti! O paylaşımı beğeni topladı

Gamze Özçelik gönülleri fethetti! O paylaşımı beğeni topladı

Oyunculuk kariyerini sonlandırarak kendisini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik'in sosyal medya paylaşımı gönülleri fethetti. Rize'ye giden Özçelik yaptığı paylaşımla takdir topladı.

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 14:15 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 14:23
Gamze Özçelik gönülleri fethetti! O paylaşımı beğeni topladı

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken hayatını bir anda değiştiren Gamze Özçelik yeni hayatı ile takdir topluyor. Kurduğu dernek ile yardıma muhtaç insanlara yardımlarda bulunan Özçelik, rotasını gözde tatil beldeleri yerine Rize'ye çevirdi.

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Gamze Özçelik gönülleri fethetti! O paylaşımı beğeni topladı

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik Afrika'da açtıkları su kuyuları ile dikkat çekti.

Gamze Özçelik gönülleri fethetti! O paylaşımı beğeni topladı

Rize'de bahçeleri gezerken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, "Çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım" dedi.

Gamze Özçelik gönülleri fethetti! O paylaşımı beğeni topladı

Özçelik çok konuşulacak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yine 'buraya çok güzel ev olur' diye işaret ediyorumdur. Yakınlarım bilirler, belki küçüklüğümde kalabalık ve doğal bir ortamda büyümüş olmaya duyduğum özlemden, belki çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım.

Gamze Özçelik gönülleri fethetti! O paylaşımı beğeni topladı

Allah nasip etti Umuda Koşanlar Derneği olarak Afrika ve Arakan mülteci kamplarında evler, Suriye'de çadır kentler yapma fırsatı bulduk. Şu an devam eden mescit inşaatlarımız, çalışması tamamlanmış inşaata geçilmek üzere olan okul, yetimhane, sağlık ocağı projelerimiz var. Bu kadar yalnızlığa itildiğimiz ve güvenmeyi unuttuğumuz bu zamanda, insanın ailem dediği canlarla bir çatısının olması, birbirine yoldaş olabilmesi, hayatı iyisi ve kötüsüyle paylaşabilmesi kadar güzel çok az şey var bence..."

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