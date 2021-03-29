Gasp edilen yaşlı kadın: 'Allah kimseye yaşatmasın'

İzmir'in Menderes ilçesinde, "Oğlun odun aldı, parasını da sen verecekmişsin?" diyerek evine gelen 3 kişi tarafından çantasındaki 2 bin 900 lira ile 1 çeyrek altını gasp ettikten sonra itilerek yere düşürülen 75 yaşındaki Fadime Kopacak, "Bana bunları yaşatanların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Eğer suçluları görseydim yüzlerine tükürürdüm. Allah bunu kimseye yaşatmasın. Buna da şükrediyorum. Çünkü daha kötü de olabilirdi" diye konuştu. Jandarmanın operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.