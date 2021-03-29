Gasp edilen yaşlı kadın: 'Allah kimseye yaşatmasın'

'GÖRSEM YÜZLERİNE TÜKÜRÜRDÜM'

Kopacak şöyle devam etti:

"Parayı değiştirmek için yeniden içeri girdiğimde biri arkamda belirdi. Paralarımı koyduğum yerden bir miktar para ile yanındaki cüzdandaki çeyrek altını aldıktan sonra beni itip, kaçtı. Ben de hemen komşularıma seslendim. Onlar da durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmadan da Allah razı olsun. Çok kısa süre sonra da yakalanmışlar. Bana bunları yaşatanların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Eğer suçluları görseydim yüzlerine tükürürdüm. Allah bunu kimseye yaşatmasın. Buna da şükrediyorum. Çünkü daha kötü de olabilirdi" diye konuştu.