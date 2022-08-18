GDZ Elektrik 18 Ağustos Perşembe İzmir’de elektrik kesintisini duyurdu

ALİAĞA
18.08.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ, CENGİZ TOPEL CADDESİ VE CİVARLARI
18.08.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAKMAKLI MAHALLESİ TAMAMI, HACIMEHMET ÇİTLİĞİ TAMAMI VE CİVARLARI
18.08.2022 12:30 13:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİNİN TAMAMI
18.08.2022 14:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA YENİ MAHALLE, 523, 525, 591, 602, 606, 607, 1007, 818, 819, 820, 821, 822, 834, 981, 985, 669, 670, 677, 676, 678, 698, 699, 700 SOKAKLARI, ÇAMLIK CADDESİ, 515, 517, 520, 537 SOKAKLARI, ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, MEHMET AKİF, RUMELİ CADDELERİ, KÜLTÜR MAHALLESİ 314, 315, 317, 322 SOKAKLARI, FEVZİ PAŞA CADDESİ, KAZIM ONARAN, KAZIM İRFAN ONARAN, 335, 336, 555, 556, 557, 568 SOKAKLARI, HASAN TAHSİN, ŞEHİTKEMAL CADDELERİ VE CİVARLARI
18.08.2022 17:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA YALI MAHALLESİNİN TAMAMI, TABAKÇI OTEL, ETAP ALTINEL OTEL, HİLTON OTEL, KIYME OTEL, MNV TUR ÖZEL TR, EÜAŞ LOJMANLARI ÖZEL TR, İPEK ÖTER ÖZEL TR, HAVA KUVV.KOM. DİNLENME TESİSİ ÖZEL, ADNAN SAKA ÖZEL TR, İZSU YALI, ALİ OSMAN SEZER ÖZEL TR, HAVA TEKNİK OKULLARI KOMUTANLIĞI KARTAL BURNU VE CİVARLARI
18.08.2022 18:30 19:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇITAK MAHALLESİ GÜVENDİK,İ STİKLAL, VATAN, MENEKŞE, ŞİRİN, CEYLAN FATİH, DEĞİRMEN SOKAKLARI VE CİVARLARI