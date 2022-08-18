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Haberler Galeri GDZ Elektrik 18 Ağustos Perşembe İzmir'de elektrik kesintisini duyurdu

GDZ Elektrik 18 Ağustos Perşembe İzmir'de elektrik kesintisini duyurdu

GDZ Elektrik bugün 18 Ağustos Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bazı ilçelerde kesinti saatlerce sürecek. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Karşıyaka, Beydağ, Çeşme, Ödemiş'te elektrikler saat kaçta gelecek? İşte GDZ Elektrik'ten yapılan duyuruya göre 18 Ağustos Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 09:29 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 09:43
GDZ Elektrik 18 Ağustos Perşembe İzmir’de elektrik kesintisini duyurdu

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri olacak? GDZ Elektirk bugün İzmir'de elektrik kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 18 Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları..

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GDZ Elektrik 18 Ağustos Perşembe İzmir’de elektrik kesintisini duyurdu

ALİAĞA

18.08.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ, CENGİZ TOPEL CADDESİ VE CİVARLARI
18.08.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAKMAKLI MAHALLESİ TAMAMI, HACIMEHMET ÇİTLİĞİ TAMAMI VE CİVARLARI
18.08.2022 12:30 13:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİNİN TAMAMI
18.08.2022 14:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA YENİ MAHALLE, 523, 525, 591, 602, 606, 607, 1007, 818, 819, 820, 821, 822, 834, 981, 985, 669, 670, 677, 676, 678, 698, 699, 700 SOKAKLARI, ÇAMLIK CADDESİ, 515, 517, 520, 537 SOKAKLARI, ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, MEHMET AKİF, RUMELİ CADDELERİ, KÜLTÜR MAHALLESİ 314, 315, 317, 322 SOKAKLARI, FEVZİ PAŞA CADDESİ, KAZIM ONARAN, KAZIM İRFAN ONARAN, 335, 336, 555, 556, 557, 568 SOKAKLARI, HASAN TAHSİN, ŞEHİTKEMAL CADDELERİ VE CİVARLARI
18.08.2022 17:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA YALI MAHALLESİNİN TAMAMI, TABAKÇI OTEL, ETAP ALTINEL OTEL, HİLTON OTEL, KIYME OTEL, MNV TUR ÖZEL TR, EÜAŞ LOJMANLARI ÖZEL TR, İPEK ÖTER ÖZEL TR, HAVA KUVV.KOM. DİNLENME TESİSİ ÖZEL, ADNAN SAKA ÖZEL TR, İZSU YALI, ALİ OSMAN SEZER ÖZEL TR, HAVA TEKNİK OKULLARI KOMUTANLIĞI KARTAL BURNU VE CİVARLARI
18.08.2022 18:30 19:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇITAK MAHALLESİ GÜVENDİK,İ STİKLAL, VATAN, MENEKŞE, ŞİRİN, CEYLAN FATİH, DEĞİRMEN SOKAKLARI VE CİVARLARI

GDZ Elektrik 18 Ağustos Perşembe İzmir’de elektrik kesintisini duyurdu

BUCA

18.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,694/38,694/7,694/6 254A GRUBU SOKAK VE CİVARI
18.08.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKILAP MAHALLESİ,KOŞUYOLU,CEMİL ŞEBOY CADDELERİ,348,504/2 SOKAK VE CİVARLARI
18.08.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ MAHALLESİ,ADNAN KAHVECİ CADDESİ,366,349,351 SOKAK VE CİVARLARI

ÇEŞME

18.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERMIYAN MAHALLESI ESKI DOSTLAR SITESI, GERMIYAN EVLERI, 27008, 27009, 27012, 27036, 27037 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

GDZ Elektrik 18 Ağustos Perşembe İzmir’de elektrik kesintisini duyurdu

DİKİLİ

18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MEHMET ÖCAL TRAFO
18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE VAHAP ÜNLÜ TR 2
18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAKİ ZEYBEK GRUBU
18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAĞLAN MAHALLESİ
18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SAMANLIK MAHALLESİ
18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİCE MAHALLESİ
18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM +18 VİLLALARI VE CİVARI
18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. HASAN TAHSİN VE UĞUR MUMCU CADDELERİ VE CİVARI
18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. UĞUR MUMCU CADDESİ VE CİVARI
18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. UĞUR MUMCU CADDESİ 396,398 SOKAKLAR VE CİVARLARI
18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. 411,415,407 SOKAKLAR VE CİVARI
18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. 445,442,447,436 SOKAKLAR VE CİVARI

GDZ Elektrik 18 Ağustos Perşembe İzmir’de elektrik kesintisini duyurdu

FOÇA

18.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAĞARASI MAHALLESİNİN TAMAMI, YLDIZ SOĞUTMA ÖZEL TR, ÖZLEM AKPINAR ÜNLÜ ÖZEL TR, İZSU HACIVELİ İÇME SUYU ÖZEL TR, FOK SU ÜRÜNLERİ ÖZEL TR, İZ-SU BAĞARASI ARITMA ÖZEL TR, GÜBRE FAB. ÖZEL TR, EGE YORNUK DANTEL NAKIŞ ÖZEL TR, KETENCİ TEKSTİL ÖZEL TR, AVNİ YAVUZ ÖZEL TR, YAKUP ERSAYIN ÖZEL TR, VEDAT ÇITAK, HALİL ÇITAK ÖZEL TR, AYGEM ELEKTRİK ÖZEL TR, NEZİH GÜRSU ÖZEL TR, ZEYTİN KOOP. ÖZEL TR, Ç.ÇETİN-M.ZEYBEK ÖZEL TR VE CİVARLARI
18.08.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERENKÖY MAHALLESİ, GEMİ GRUP ÖZEL TR, İZSU ESKİ FOÇA POMP. ÖZEL TR, İZSU ARITMA ÖZEL TR, İBRAHİM ÇİFTÇİ ÖZEL TR, FARUK BALTA ÖZEL TR, MEHMET AKİF UYLUKÇU ÖZEL TR, MÜSLİM SAĞSÖZ ÖZEL, YEĞENLER TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR, TÜLİN ESMERGÜL KARAMAN ÖZEL TR, HÜSEYİN ERKİN ÖZEL TR, ALPEL ONUL ÖZEL TR, MALTEPE İÇME SUYU ÖZEL TR, EGE TAVUKÇULUK-1 ÖZEL TR, MEGE GIDA ÖZEL TR, HASKALE MİMARLIK ÖZEL TR, EGE TAVUKÇULUK-2 ÖZEL TR, HALİL KIRLI ÖZEL TR, İZSU POMPA ÖZEL TR VE CİVARLARI

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