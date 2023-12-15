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Haberler Galeri GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'de 15 Aralık Cuma elektrik kesintisi

GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'de 15 Aralık Cuma elektrik kesintisi

GDZ Elektrik İzmir'de bugün (15 Aralık Cuma) elektrik kesintisi olacak ilçeleri paylaştı. Yapılan duyuruda birçok ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı. Elektrik kesintisi sebebiyle mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de elektrikler neden kesildi? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 15 Aralık Cuma GDZ Elektrik'in duyurduğu İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:13 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:27

GDZ Elektrik duyurdu! İzmir’de 15 Aralık Cuma elektrik kesintisi

GDZ Elektrik bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Kesintiler hangi mahallelerde etkili olacak? İşte 15 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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GDZ Elektrik duyurdu! İzmir’de 15 Aralık Cuma elektrik kesintisi

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: GÜZELHİSAR

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

GDZ Elektrik duyurdu! İzmir’de 15 Aralık Cuma elektrik kesintisi

BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: ADALET ( 2132/2. SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

GDZ Elektrik duyurdu! İzmir’de 15 Aralık Cuma elektrik kesintisi

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: KAZIMDİRİK ( 153. SK. 154. SK. 159. SK. 160. SK. 161. SK. 172. SK. 174. SK. 175. SK. SÜVARİ CD. )

ATATÜRK ( 829. SK. 829/1. SK. 829/2. SK. 830. SK. 830/1. SK. 831. SK. 832. SK. 832/1. SK. 839/1. SK. 839/2. SK. 840. SK. 841. SK. 842. SK. 843. SK. 844. SK. 845. SK. 846. SK. 847. SK. 847/1. SK. 852. SK. 893. SK. 893/1. SK. 893/3 894. SK. 896. SK. 910. SK. ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU İSTİKLAL CD. YAVUZ CD. ZİYA GÖKALP CD. )

ERGENE ( 454. SK. 455. SK. 456. SK. 457 458. SK. 537. SK. 538. SK. 540. SK. )

Kesinti saati: 2:00 - 2:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

GDZ Elektrik duyurdu! İzmir’de 15 Aralık Cuma elektrik kesintisi

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: ÇAMLIKULE ( 222/6. SK. 222/7. SK. 222/8. SK. 222/9. SK. 239. SK. 239/10. SK. 239/7. SK. 239/8. SK. 241. SK. 241/1. SK. 241/2. SK. 250. SK. 250/1. SK. 254. SK. 290/13. SK. 290/7. SK. 290/9. SK. 291. SK. 291/1. SK. 291/2. SK. 291/3. SK. 291/4. SK. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ )

KOZAĞAÇ ( 239. SK. 243. SK. 245. SK. 276/2. SK. 276/3. SK. )

YENİGÜN ( GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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