GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'de 15 Aralık Cuma elektrik kesintisi

GDZ Elektrik İzmir'de bugün (15 Aralık Cuma) elektrik kesintisi olacak ilçeleri paylaştı. Yapılan duyuruda birçok ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı. Elektrik kesintisi sebebiyle mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de elektrikler neden kesildi? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 15 Aralık Cuma GDZ Elektrik'in duyurduğu İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...