Geçen yaz hali endişelendirmişti! Yağışlar Kısık Kanyonu’na yaradı

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, AA muhabirine, son dönemde yağışların bol olması dolayısıyla Menderes Nehri'nin tekrar sularının akmaya başladığını anlatan Akcan, "Geçen sene kuraklıktan en büyük nasibini alan ilçelerden birisiyiz. Bunun sonucunda Büyük Menderes Nehri'nin bazı alanları kurumuştu. Bu sene özellikle kar ve yağmur yağışlarının yoğun olması dolayısıyla şu anda toprak suya doydu. Topraktaki fazla suların derelere akmasıyla da Menderes suya kavuştu. Kanyonumuzdaki su ağır ağır her geçen gün fazlalaşıyor. Kanyonun şu hali bile bizi sevindiriyor." dedi.