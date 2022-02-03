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Haberler Galeri Gediz’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Gediz’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:35 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:37
Gediz’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Yuşa Tarık Koçer yönetimindeki 45 AFZ 358 plakalı otomobil, Gediz - Uşak Yolu Jandarma Kavşağı'nda Muzaffer Demir'in kullandığı 26 PN 519 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Gediz’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kazada, 26 PN 519 plakalı araçta bulunan Muzaffer Demir, Cansel Demir, Muhsin Demirtaş, Mürşide Demirtaş ile 45 AFZ 358 plakalı araçta bulunan Sürücü Yüsa Tarık Koçer, Ümit Ayaz, Akın Alp şahin yaralandı.

Gediz’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gediz’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gediz’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
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