  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Gelibolu Yarımadası normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

Gelibolu Yarımadası normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı bölümleri ziyarete kapanan Gelibolu Yarımadası, yeni normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerini ağırlayama hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bizim milletimiz, halkımız, Çanakkale'yi çok seviyor. Böyle olduğu zaman da ilk fırsatını bulduğunda Çanakkale'ye gelmek isteyecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden buraya bir ziyaret isteği olacaktır. Biz buradaki bütün tedbirlerimizi aldık" dedi.

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:44 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:50
Gelibolu Yarımadası normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

Türk askerinin destan yazdığı tarihi Gelibolu Yarımadası, 33 bin hektarlık alanda bulunan Türk şehitlikleri, temsili mezarlıklar, müzeler ve diğer ziyaret alanları ile dünyanın en büyük açık hava müzelerinden birisi konumunda.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Gelibolu Yarımadası normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 sürecindeki tedbirler kapsamında, bazı kapalı alan yapıları ziyarete kapanan tarihi alan, bayram sonrası başlaması beklenen kademeli normalleşme sürecinde, son hazırlıkların ardından yeniden konuklarına kucak açmayı bekliyor.

Gelibolu Yarımadası normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, bölgenin, dünyanın en kanlı çarpışmalarına sahne olduğunu ve dünya harp tarihine geçtiğini söyledi.

Gelibolu Yarımadası normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

Böylesine önemli bir bölgenin, ülkenin her noktasındaki insanlar tarafından yılın 365 günü ziyaret edilen bir alan olduğunu aktaran Kaşdemir, "Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak devletimizin yetkili kurum ve kuruluşlarının almış olduğu tedbirlere uyarak bu kapanma sürecinde biz de birçok tedbirimizi aldık.

Gelibolu Yarımadası normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

Kısıtlamayla beraber birçok noktada ziyarete kapalı hale gelmiştik. İnşallah alınan tedbirler sayesinde bayram sonrasında Türkiye'de korona salgınında bir azalma olacağı öngörülüyor. Her şey istediğimiz gibi giderse, kapanma tedbirli olarak kaldırılmaya başladığı anda, biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak bütün hazırlığımızı yaptık." diye konuştu.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Ölüleri gömmeden önce giydiriyorlar!
Ölüleri gömmeden önce giydiriyorlar!