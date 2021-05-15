Gelibolu Yarımadası normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı bölümleri ziyarete kapanan Gelibolu Yarımadası, yeni normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerini ağırlayama hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bizim milletimiz, halkımız, Çanakkale'yi çok seviyor. Böyle olduğu zaman da ilk fırsatını bulduğunda Çanakkale'ye gelmek isteyecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden buraya bir ziyaret isteği olacaktır. Biz buradaki bütün tedbirlerimizi aldık" dedi.