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Gelibolu'daki yangından geriye kahreden görüntüler kaldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve 19 saatte kontrol altına alının yangında ekili tarlaları zarar gören köylüler, büyük üzüntü yaşadı.

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 12:55 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 13:04
Gelibolu'daki yangından geriye kahreden görüntüler kaldı

Gelibolu'nun Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan yangın, orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı.

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Gelibolu'daki yangından geriye kahreden görüntüler kaldı

Yangın nedeniyle Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, endişeye düştü. Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla yangının verdiği zarar, ortaya çıktı.

Gelibolu'daki yangından geriye kahreden görüntüler kaldı

'REKOR VERİM BEKLİYORDUK, EMEKLERİMİZE YAZIK OLDU'
Kumköy'de, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, "Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu" dedi.

Gelibolu'daki yangından geriye kahreden görüntüler kaldı

'BÖYLE DAĞINIK YANGIN HİÇ GÖRMEDİK'
Kumköy'de yaşayan Osman Taş (78) da önceki yıllarda köylerinde büyük orman yangınları çıktığını ancak bu kadar zarar vermediğini belirterek, "Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik" diye konuştu.

DHA

Gelibolu'daki yangından geriye kahreden görüntüler kaldı
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