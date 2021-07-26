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Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı

Dünyada yaşanan bazı olaylar insanları şaşırtmaya ve aynı zamanda da korkutmaya davam ediyor. Fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor. İşte saniyeler sonrasını merak edeceğiniz birbirinden ilginç o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





