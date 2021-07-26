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Haberler Galeri Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı

Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı

Dünyada yaşanan bazı olaylar insanları şaşırtmaya ve aynı zamanda da korkutmaya davam ediyor. Fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor. İşte saniyeler sonrasını merak edeceğiniz birbirinden ilginç o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:50
Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil. İşte herkesi merak ettiren birbirinden ilginç fotoğraflar

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Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı
Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı
Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı
Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı
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