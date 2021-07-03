Gelincik, kendisinden büyük tavşanı böyle avladı
Vahşi doğadan inanılmaz görüntüler gelmeye devam ediyor. Kümes hayvanlarına saldırmasıyla bir çok çiftçinin belalısı haline gelen gelincik bu seferki avıyla adeta şoke etti. Küçücük cüssesiyle kendisinden büyük tavşanı avlayan gelincik kameralara böyle yansıdı.
Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 11:08
Vahşi doğada yaşam mücadelesi görenleri şoke etti. Kümes hayvanlarına saldırmasıyla bilinen gelincik bu sefer yaptığı avla sosyal medyayı adeta salladı.
Küçücük cüssesiyle kendisinden kat kat büyük tavşanı avlayan gelincik kameralara böyle yansıdı.