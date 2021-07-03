Gelincik, kendisinden büyük tavşanı böyle avladı

Vahşi doğadan inanılmaz görüntüler gelmeye devam ediyor. Kümes hayvanlarına saldırmasıyla bir çok çiftçinin belalısı haline gelen gelincik bu seferki avıyla adeta şoke etti. Küçücük cüssesiyle kendisinden büyük tavşanı avlayan gelincik kameralara böyle yansıdı.