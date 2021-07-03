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Haberler Galeri Gelincik, kendisinden büyük tavşanı böyle avladı

Gelincik, kendisinden büyük tavşanı böyle avladı

Vahşi doğadan inanılmaz görüntüler gelmeye devam ediyor. Kümes hayvanlarına saldırmasıyla bir çok çiftçinin belalısı haline gelen gelincik bu seferki avıyla adeta şoke etti. Küçücük cüssesiyle kendisinden büyük tavşanı avlayan gelincik kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 11:08
Gelincik, kendisinden büyük tavşanı böyle avladı

Vahşi doğada yaşam mücadelesi görenleri şoke etti. Kümes hayvanlarına saldırmasıyla bilinen gelincik bu sefer yaptığı avla sosyal medyayı adeta salladı.

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Gelincik, kendisinden büyük tavşanı böyle avladı

Küçücük cüssesiyle kendisinden kat kat büyük tavşanı avlayan gelincik kameralara böyle yansıdı.

Gelincik, kendisinden büyük tavşanı böyle avladı
Gelincik, kendisinden büyük tavşanı böyle avladı
Gelincik, kendisinden büyük tavşanı böyle avladı
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