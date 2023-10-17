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Haberler Galeri Genç kadın boynundaki şişlik için doktora gitti! Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı

Genç kadın boynundaki şişlik için doktora gitti! Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı

Dr. Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla adından söz ettiriyor. Operasyonlarını sosyal medya platformunda paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine dünyanın gündeminde. Boynundaki şişlik için kendisine gelen hastasının görüntülerini paylaştı. Ünlü doktor Sandra Lee genç kadının boynundan çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:09

Genç kadın boynundaki şişlik için doktora gitti! Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı

İşte kare kare o operasyon ve sonrasındaki görüntüler!

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Genç kadın boynundaki şişlik için doktora gitti! Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı
Genç kadın boynundaki şişlik için doktora gitti! Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı
Genç kadın boynundaki şişlik için doktora gitti! Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı
Genç kadın boynundaki şişlik için doktora gitti! Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaştı kaldı
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