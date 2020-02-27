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Genç kız rapçiye özendi gözlerini siyaha boyadı! Kör oldu

Polonya'da genç kız gözünün içini siyaha boyayan ünlü bir rapçiye benzemek için bir dövme sanatçısına giderek gözünü siyaha boyattı. Genç kız kör oldu. Genç kıza doktorları, gözündeki hasarın düzeltilemez olduğunu ve diğer gözünde de hızlı bir şekilde görüş kaybı yaşandığını belirtti.

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2020 Perşembe 18:55 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020 Perşembe 18:55
Genç kız rapçiye özendi gözlerini siyaha boyadı! Kör oldu

Ülkenin Wroclaw şehrinde yaşayan Aleksandra Sadowska, gözünün içini siyaha boyayan ünlü Rapçi 'Popek'e benzeme amacıyla gözlerinin içini siyaha boyamak için 2016 yılında başkent Varşova'da bir dövme sanatçısına gitti.

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Genç kız rapçiye özendi gözlerini siyaha boyadı! Kör oldu

Sadowska dövmecideki göz boyama prosedüründen sonra gözlerinde acı hissetmeye başladı ve bunu dövme sanatçısına bildirdi.

Genç kız rapçiye özendi gözlerini siyaha boyadı! Kör oldu

Dövme sanatçısı ise Sadowska'ya bunun normal olduğunu ve ağrı kesici alması gerektiğini söyledi.

Genç kız rapçiye özendi gözlerini siyaha boyadı! Kör oldu

Ancak acemice yapıldığı belirtilen prosedürden sonra bir gözünde görüşünü tamamen kaybeden genç kadına doktorları, gözündeki hasarın düzeltilemez olduğunu ve diğer gözünde de hızlı bir şekilde görüş kaybı yaşandığını belirtti.

Genç kız rapçiye özendi gözlerini siyaha boyadı! Kör oldu

Olaya dair yapılan araştırmalarda ise dövme sanatçısının prosedürde ciddi hatalar yaptığı, vücuda yapılan dövmelerde kullanılan ve gözle temas etmemesi gereken mürekkep kullandığı belirtildi.

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