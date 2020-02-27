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Genç kız rapçiye özendi gözlerini siyaha boyadı! Kör oldu

Polonya'da genç kız gözünün içini siyaha boyayan ünlü bir rapçiye benzemek için bir dövme sanatçısına giderek gözünü siyaha boyattı. Genç kız kör oldu. Genç kıza doktorları, gözündeki hasarın düzeltilemez olduğunu ve diğer gözünde de hızlı bir şekilde görüş kaybı yaşandığını belirtti.

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2020 Perşembe 18:55 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020 Perşembe 18:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





