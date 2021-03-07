Genç motokrosçu Irmak Yıldırım, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın olacak

9 yıldır motosiklet kullandığını, süpermoto ve motokros yarışlarına katıldığını belirten Yıldırım, "Babam da teşvik etti ve bu sayede başladığım bu dalda 2 yıldır uluslararası yarışlara katılmaya başladım." dedi.

Yıldırım, Afyonkarahisar'daki dünya şampiyonası yarışlarını yıllardır heyecanla izleyici olarak takip ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: