Genç motokrosçu Irmak Yıldırım, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın olacak

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 5 gün sürecek etkinliklerde Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası, Avrupa Motokros Şampiyonası, MX1 ve MX2 yarışları düzenlenecek.
İzmir'de yaşayan Yıldırım, antrenmanlarını yapabilmek için ailesiyle başta Balıkesir'in Susurluk ve Gönen ilçeleri olmak üzere parkurların bulunduğu kentlere seyahat ediyor.
Mayıs ayında Hollanda'da başlayacak MXGP'nin Afyonkarahisar'da yapılacak 11. ayağında yarışacak Yıldırım, hedefini ilk 3 olarak belirledi. Irmak Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Türkiye Motor Federasyonundaki görevi sırasında gittiği ekinliklerden dolayı yarışçı olmak istediğini söyledi.
9 yıldır motosiklet kullandığını, süpermoto ve motokros yarışlarına katıldığını belirten Yıldırım, "Babam da teşvik etti ve bu sayede başladığım bu dalda 2 yıldır uluslararası yarışlara katılmaya başladım." dedi.
Yıldırım, Afyonkarahisar'daki dünya şampiyonası yarışlarını yıllardır heyecanla izleyici olarak takip ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bu kategoride Türkiye'den katılan ilk kadın olmanın gururu apayrı, çok büyük bir heyecan oluştu bende. Çünkü kadınlar bile epey hızlılar, o yüzden onlarla yarışacak olmak omuzlarıma ağır bir yük bindirdi. Bu yüzden her akşam spor yapıyorum, motor antrenmanlarıma gidip geliyorum, hazırlanıyorum. Bu sporu yapabildiğim zamana kadar yapmak istiyorum.