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Genç YouTuber'ların videosu izlenme rekoru kırdı! Sadece çamur ve taş kullandılar

YouTube'ta her videosu izlenme rekoru kıran "Primitive Survival Tool" isimli kanal yine hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı. İlkel malzemeler kullanarak doğada hayatta kalma taktiklerini öğreten videolar çeken YouTube kanalı Primitive Survival Tool yine çok konuşulacak bir işe imza attı. Genç YouTuber'lar bu kez sadece doğada buldukları çamur ve taşları kullanarak ağızları açık bırakacak bir işe imza attı. Primitive Survival Tool'un yıldızı genç YouTuber'ların hiçbir masraf yapmadan 2 haftada tamamladıkları eserleri büyük beğeni topladı. İşte YouTube'ta izlenme rekorları kıran Primitive Survival Tool kanalının ağızları açık bırakan bir işi daha...

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2019 Salı 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





