Gerçeği öğrenince şaşıracaksınız!
İlk kez duyacağınız bu ilginç bilgiler sizleri çok şaşırtacak!
Giriş Tarihi: 2 Mart 2019 Cumartesi 15:59
Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?
Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir...
Ancak bu minik delik, bilgisayaranızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı...
Tıpkı bisiklet kilitleri gibi, bilgisayarınızı da bu kensington lock denilen kilitler sayesinde koruyabilirsiniz.
Hong Kong'da ve Çin'de bazı gökdelenler devasa delikler barındırıyor. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz?