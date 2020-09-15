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Gerçek ölüm nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Padişahların ölüm nedenleri...

Dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti padişahları güçlü özellikleri ile hayran bırakıyor. Cihan İmparatorluğu'nun sultanlarının ölüm nedenleri de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Osmanlı Devleti padişahlarının ölüm nedenleri...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 12:59 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 13:03
Gerçek ölüm nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Padişahların ölüm nedenleri...

Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan "Nikris" ya da günümüzdeki adıyla "Gut" hastalığını uzmanlar yanıtladı.

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Gerçek ölüm nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Padişahların ölüm nedenleri...

Kanuni'nin Cihan padişahı Kanuni'yi acılar içinde kıvrandıran bu hastalık, günümüzde de her yüz kişiden 5'ini etkiliyor. Ürik asidin kanda kristalleşmesi sonucu oluşan "Kralların hastalığı" Gut, geleneksel tıbbın olduğu kadar modern tıbbın da baş belası.

Gerçek ölüm nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Padişahların ölüm nedenleri...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Kanuni'nin, o dönem hekimlerinin verdiği perhize uymadığı için hastalıktan kurtulamadığını belirterek:

Gerçek ölüm nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Padişahların ölüm nedenleri...

"Osmanlı'nın tek gıdası kuzu eti ve pilav. Çok fazla hareket etmedikleri için de nikris oluyorlardı. Osmanlı'da bu hastalığın tedavisi, ilaçları vardı ama hekimler koca Kanuni'ye söz geçirememişlerdir."

Gerçek ölüm nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Padişahların ölüm nedenleri...

"Ciddi perhiz yapması lazımdı ki Kanuni perhizi reddedip yalnızca ilaçlarla yetinince sanıyorum tedavi başarılı olamamış" dedi.

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