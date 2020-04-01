  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları

Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları

Gıda ve beslenme alanındaki bilgi kirliliğinin önüne geçme amacıyla kurulan Gıda Aydınlatma Platformu gıda alışverişlerinde koronavirüsten korunma yöntemlerini derlediği bir açıklama yayınladı.

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2020 Çarşamba 13:16
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları

Açıklamada, koronavirüsün havadaki damlacıkların doğrudan solunması veya ele bulaşan mikrobun ağız ve göze taşınmasıyla bulaştığı, bu nedenle alınacak en iyi önlemin başkaları ile mesafeyi korumak ve elleri doğru şekilde yıkamak olduğu ifade edildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları

Market alışverişlerinin öncelikle internet üzerinden yapılması, bunun yapılamaması durumunda ise başkaları ile mesafenin korunması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları

Marketten gelen ürünlerin 3 saat açık havada tutulması ya da ambalajların çamaşır sulu su ile silinmesinin bulaşmayı engelleyeceği ifade edilen açıklamada, restoranlardan hazır yemek siparişlerinin ise hastalık açısından ek bir risk oluşturmadığı vurgulandı.

Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları

"MARKETTEN GELEN ÜRÜNLERİ AÇIK HAVADA BEKLETİN"

Açıklamada, gıda alışverişinde koronavirüsten korunmaya yönelik uyarılar şöyle sıralandı:

"Market alışverişini internet üzerinden yapın. Alışverişe çıkmanız gerekirse ortak alanlarda ortak yüzeylere dokunmamaya çalışın. Ortak yüzeylere dokunursanız elinizi ağız, burun veya gözünüze değdirmeyin. Başkalarıyla aranızda 2 metre mesafeyi korumaya çalışın. Marketten gelen ürünleri açık havada bekletin ya da plastik, cam, metal ambalajları çamaşır sulu suyla silin, ambalajsız sebze meyveyi muslukta yıkayıp kurutun. Marketten gelen poşet ve ambalajlara dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın. Paket servisle gelen yemeği temiz kaplara alarak poşet ve ambalajlarını atın, elinizi yıkayın."

Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları

Koronavirüsün insana bulaşmasının iki yolu olduğu bildirilen açıklamada, "Virüs ancak solunum yolundaki epitel dokuyla buluştuğunda vücuda yayılabilir. Bu nedenle bulaşmanın iki temel yolu vardır. Koronavirüs taşıyan bir kimsenin konuşma, hapşırma veya öksürme ile havaya saçtığı damlacıkların solunması ve üzerinde belirli yoğunlukta virüs bulunan yüzeye dokunularak bunların elle ağız, burun ya da gözdeki yumuşak dokuya taşınması.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, ilkbaharla renklendi
Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, ilkbaharla renklendi
  • SON DAKİKA