Gıda teröristleri bunu da yaptı! Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Ege'den birçok işletme var

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Ege'deki birçok işletmenin de olduğu listede sıvı yağlarda kullanılmasına izin verilmeyen boyaya rastlandı.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 16 Ekim 2024 15:43 Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





