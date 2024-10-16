Gıda teröristleri bunu da yaptı! Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Ege'den birçok işletme var
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Ege'deki birçok işletmenin de olduğu listede sıvı yağlarda kullanılmasına izin verilmeyen boyaya rastlandı.
Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim tarihi itibarıyla taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internet üzerinden günlük yayınlanmaya başlandı.
"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Listede üründe yapılan hile ve markanın adı açık bir şekilde belirtiliyor. Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağı ve bitkisel yağlar yer aldı.
DENETİMLER LABORATUVARDA YAPILIYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.