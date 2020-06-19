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Girdiği mağarada hayatının şokunu yaşadı! Bir anda ortaya çıktı...
Kimi görev için kimi eğlence için gittiği bölgelerde başına geleceklerden habersiz kamera karşısına geçti. Bu kareler arasında en dikkat çekeni ise mağaraya giren ekibin ayı ile karşı karşıya gelmesi oldu.
Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 14:44
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HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI
Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.