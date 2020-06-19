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Haberler Galeri Girdiği mağarada hayatının şokunu yaşadı! Bir anda ortaya çıktı...

Girdiği mağarada hayatının şokunu yaşadı! Bir anda ortaya çıktı...

Kimi görev için kimi eğlence için gittiği bölgelerde başına geleceklerden habersiz kamera karşısına geçti. Bu kareler arasında en dikkat çekeni ise mağaraya giren ekibin ayı ile karşı karşıya gelmesi oldu.

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 14:44
Girdiği mağarada hayatının şokunu yaşadı! Bir anda ortaya çıktı...

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

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Girdiği mağarada hayatının şokunu yaşadı! Bir anda ortaya çıktı...
Girdiği mağarada hayatının şokunu yaşadı! Bir anda ortaya çıktı...
Girdiği mağarada hayatının şokunu yaşadı! Bir anda ortaya çıktı...

Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.

Girdiği mağarada hayatının şokunu yaşadı! Bir anda ortaya çıktı...

Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz...

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